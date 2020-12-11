Еще 700 медицинских работников привьют от коронавируса в Ростове

Posted 11 декабря 2020, 11:01
Published 11 декабря 2020, 11:01
Modified 1 октября, 14:50
Updated 1 октября, 14:50
Напомним, что в октябре Ростовская область получила более 40 доз вакцины от коронавируса. Прививки сделали медикам Ростовского областного консультативно-диагностического центра, которые стали участниками третьего этапа испытания вакцины. Врачей вакцинировали 15 и 16 октября, а спустя три недели прививку сделали повторно.
По результатам медики, которым сделали прививки против коронавируса, чувствуют себя удовлетворительно.
В начале декабря в региональном правительстве проинформировали, что в Ростовской области начали формировать списки медиков, которые получат вакцину от коронавируса.