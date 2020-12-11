Еще 700 медицинских работников привьют от коронавируса в Ростове

В Ростове-на-Дону в ближайшие дни планируется привить еще 700 медицинских работников, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко на встрече с представителями СМИ.

Напомним, что в октябре Ростовская область получила более 40 доз вакцины от коронавируса. Прививки сделали медикам Ростовского областного консультативно-диагностического центра, которые стали участниками третьего этапа испытания вакцины. Врачей вакцинировали 15 и 16 октября, а спустя три недели прививку сделали повторно. По результатам медики, которым сделали прививки против коронавируса, чувствуют себя удовлетворительно. В начале декабря в региональном правительстве проинформировали, что в Ростовской области начали формировать списки медиков, которые получат вакцину от коронавируса.