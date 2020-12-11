Фигуранту «ростовского дела» Мордасову отказали в УДО

По его словам Чикова, исправительная колония № 9, где юноша отбывает наказание представила характеристику на заключенного Владислава Мордасова. Исходя из документа, у активиста насчитали 30 нарушений, которые не были погашены и не были сняты поощрениями.
Администрация колонии настаивает на полном отбывании назначенного судом срока наказания.
Ранее в условно-досрочном освобождении было отказано в второму участнику «ростовского дела» Яну Сидорову. По словам матери активиста Надежды Сидоровой в УДО ее сыну отказали из-за 250 нарушений, среди которых недостаточно хорошо убранная кровать.
Напомним, что Яна Сидорова и Владислава Мордасова приговорили к шести годам за «подготовку массовых беспорядков», по версии следствия, осужденные готовили переворот в России. Ребят задержали в ноябре 2017 года. На тот момент Сидорову было 18 лет, а Мордасову исполнился 21 год.