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Фигуранту «ростовского дела» Мордасову отказали в УДО

11 декабря 2020, 17:00
Фото: rostovcase.ru
Городской суд в Шахтах отказал фигуранту «ростовского дела» Владиславу Мордасову в условно-досрочном освобождении, сообщил в своем telegram глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Мариэтту Арутюнян.

По его словам Чикова, исправительная колония № 9, где юноша отбывает наказание представила характеристику на заключенного Владислава Мордасова. Исходя из документа, у активиста насчитали 30 нарушений, которые не были погашены и не были сняты поощрениями.

Администрация колонии настаивает на полном отбывании назначенного судом срока наказания.

Ранее в условно-досрочном освобождении было отказано в второму участнику «ростовского дела» Яну Сидорову. По словам матери активиста Надежды Сидоровой в УДО ее сыну отказали из-за 250 нарушений, среди которых недостаточно хорошо убранная кровать.

Напомним, что Яна Сидорова и Владислава Мордасова приговорили к шести годам за «подготовку массовых беспорядков», по версии следствия, осужденные готовили переворот в России. Ребят задержали в ноябре 2017 года. На тот момент Сидорову было 18 лет, а Мордасову исполнился 21 год.

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