Фигуранту «ростовского дела» Мордасову отказали в УДО

Напомним, что Яна Сидорова и Владислава Мордасова приговорили к шести годам за «подготовку массовых беспорядков», по версии следствия, осужденные готовили переворот в России. Ребят задержали в ноябре 2017 года. На тот момент Сидорову было 18 лет, а Мордасову исполнился 21 год.