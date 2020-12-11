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Гладков связался с женщиной после прервавшегося в прямом эфире звонка

11 декабря 2020, 18:02
Фото: belregion.ru
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков лично перезвонил женщине, которую по техническим причинам отключили во время прямой линии.

Как сообщает bel.ru, женщина дозвонилась на прямую линию с главой региона, чтобы обсудить свою проблему, однако ведущим пришлось прервать звонок. Дело в том, что студия не слышала то, что она говорила.

«Был сбой подключения из-за того, что абонент не дождался на линии», — заявил ведущий Алексей Ерофеев. Вторая ведущая прямой линии Наталья Томичик подтвердила технический сбой. Она подчеркнула, что специально женщину никто не отключал от эфира.

Сразу после эфира Вячеславу Гладкову передали вопрос, который хотела задать зрительница, и он позвонил ей со своего телефона. Глава региона пообещал, что он скоро приедет к ней, чтобы на месте разобраться в вопросе. Также он заявил, что приедет без сопровождения СМИ.

Женщину зовут Тамара Викторовна. Она хотела привлечь внимание врио губернатора к проблеме некачественного жилья, которое выделяют детям-сиротам в Белгородской области.

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