Гладков связался с женщиной после прервавшегося в прямом эфире звонка

Сразу после эфира Вячеславу Гладкову передали вопрос, который хотела задать зрительница, и он позвонил ей со своего телефона. Глава региона пообещал, что он скоро приедет к ней, чтобы на месте разобраться в вопросе. Также он заявил, что приедет без сопровождения СМИ.