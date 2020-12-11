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Ростовчанин торговал детским порно в интернете

11 декабря 2020, 17:21
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, которого подозревают в распространении детской порнографии, говорится в сообщении регионального СКР.

По версии следствия, ростовчанин развернул незаконный бизнес. Он создал отдельный аккаунт в соцсети, через который продавал фото и видео детей до 14 лет. Данные материалы имели порнографическое содержание. Кроме того, «бизнесмен» предоставлял свободный доступ к хранящимся видеофайлам с запрещенным содержимым.

Следователи провели обыск в квартире подозреваемого и изъяли компьютерную технику, телефоны, сим-карты, а также предметы и документы, подтверждающие причастность мужчины к совершению преступления.

Решается вопрос о заключении торговца детским порно под стражу.

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#Новости#Происшествия
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