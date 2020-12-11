Ростовчанин торговал детским порно в интернете

По версии следствия, ростовчанин развернул незаконный бизнес. Он создал отдельный аккаунт в соцсети, через который продавал фото и видео детей до 14 лет. Данные материалы имели порнографическое содержание. Кроме того, «бизнесмен» предоставлял свободный доступ к хранящимся видеофайлам с запрещенным содержимым.