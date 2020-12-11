Запретить движение большегрузов днем намерены в Ростове

Posted 11 декабря 2020, 09:48
Published 11 декабря 2020, 09:48
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
«Грузовой транспорт должен быть закрыть с утра до вечера. Что мешает подвозить товар в течение ночи?» — задал вопрос сити-менеджер на встрече с журналистами.
По словам Логвиненко, в настоящее время власти Ростова разрабатывают проект плана комплексного развития транспортной инфраструктуры. В городе понимают, что только полная модернизация сети и маршрутов поможет разгрузить ростовские дороги.