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Posted 11 декабря 2020, 09:48

Published 11 декабря 2020, 09:48

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

Запретить движение большегрузов днем намерены в Ростове

Запретить движение большегрузов днем намерены в Ростове

11 декабря 2020, 09:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону планируют полностью запретить движение грузовиков в дневное время, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

«Грузовой транспорт должен быть закрыть с утра до вечера. Что мешает подвозить товар в течение ночи?» — задал вопрос сити-менеджер на встрече с журналистами.

По словам Логвиненко, в настоящее время власти Ростова разрабатывают проект плана комплексного развития транспортной инфраструктуры. В городе понимают, что только полная модернизация сети и маршрутов поможет разгрузить ростовские дороги.

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