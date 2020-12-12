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Экс-директора донского ФК «Чайка» и судью пожизненно отстранили от футбола

12 декабря 2020, 12:45
Фото: rfs.ru
Бывшего исполнительного директора футбольного клуба «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области Олега Баяна пожизненно отстранили от футбольной деятельности, решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Вместе с Бояном под пожизненное отстранение от футбольной деятельности попал и судья Максим Матюнин, судивший 22 августа 2018 года матч между ФК «Чайка» и «Армавир».

«Действующий на тот момент исполнительный директор ФК „Чайка“ Олег Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего», — сказано в сообщении.

Судья допустил ряд результативных ошибок в пользу «Чайки», за что получил деньги от Баяна.

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