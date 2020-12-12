Экс-директора донского ФК «Чайка» и судью пожизненно отстранили от футбола

Вместе с Бояном под пожизненное отстранение от футбольной деятельности попал и судья Максим Матюнин, судивший 22 августа 2018 года матч между ФК «Чайка» и «Армавир».
«Действующий на тот момент исполнительный директор ФК „Чайка“ Олег Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего», — сказано в сообщении.
Судья допустил ряд результативных ошибок в пользу «Чайки», за что получил деньги от Баяна.
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