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Первый в 2020 году случай кори подтвердили в Ростовской области

12 декабря 2020, 06:28
Фото: pixabay.com
В Ростовской области лабораторно подтвердили первый случай кори, впервые зарегистрированный в 2020 году, говорится в сообщении региональном управлении Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, в 90% случаев корью заболевают непривитые люди. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в случае встречи не привитого человека с источником инфекции возникает большая вероятность развития заболевания.

Напомним, что весной в правительстве Ростовской области заявили о снижении показателей заболеваемости сальмонеллезом, дизентерией, чесоткой, ОРВИ, гепатитом А и о росте регистрируемых случаев острых кишечных инфекций и респираторных заболеваний.

Кроме того, в Ростовской области ситуация по кори также считается неблагоприятной. Нередко инфекция попадает в регион из соседних территорий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

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