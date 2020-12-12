Первый в 2020 году случай кори подтвердили в Ростовской области

Как отметили в ведомстве, в 90% случаев корью заболевают непривитые люди. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в случае встречи не привитого человека с источником инфекции возникает большая вероятность развития заболевания.
Напомним, что весной в правительстве Ростовской области заявили о снижении показателей заболеваемости сальмонеллезом, дизентерией, чесоткой, ОРВИ, гепатитом А и о росте регистрируемых случаев острых кишечных инфекций и респираторных заболеваний.
Кроме того, в Ростовской области ситуация по кори также считается неблагоприятной. Нередко инфекция попадает в регион из соседних территорий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.