Психолог из YouTube предсказала ростовчанину Басте смерть от цирроза печени

Блогер сняла видео, в котором попыталась разобраться в причинах конфликта между Василием Вакуленко (Баста) и Сергеем Шнуровым. В ролике Степанова прошлась по внешности и личной жизни обоих исполнителей и поставила им диагнозы. «У Басты явно цирроз печени. У него цвет лица типичного героинового наркомана. Печень прожигается, печень страдает», — сделала свои выводы психолог из интернета.
Сергея Шнурова она назвала алкоголиком в завязке, которому новая молодая и богатая супруга не разрешает пить. Внешность супруги Басты Елены Пинской, которую Степанова почему-то назвала Галиной, блогер также раскритиковала, назвав ее «колхозной».
Она добавила, что у обоих исполнителей бездарные стихи и оба они пишут «какую-то шляпу». «Но некоторые песни мне нравятся», — дала оценку творчеству музыкантов Степанова.
Ранее между Шнуровым и Бастой произошел конфликт, на просторах Instagram звезды устроили поэтический батл. Причиной конфликта стал концерт Вакуленко в Санкт-Петербурге, после которого сначала закрыли, а затем оштрафовали Ледовый дворец в Санкт-Петербурге.