Психолог из YouTube предсказала ростовчанину Басте смерть от цирроза печени

Блогер сняла видео, в котором попыталась разобраться в причинах конфликта между Василием Вакуленко (Баста) и Сергеем Шнуровым. В ролике Степанова прошлась по внешности и личной жизни обоих исполнителей и поставила им диагнозы. «У Басты явно цирроз печени. У него цвет лица типичного героинового наркомана. Печень прожигается, печень страдает», — сделала свои выводы психолог из интернета.