Ростовской художнице понадобилась охрана, чтобы написать Мадонну в переулке Газетном

По ее словам, писать картину на улице зимой оказалось непросто. Краски художницы при минусовой температуре превратились в кашу из льда.
Своей новой работе художница дала название «Прикасаясь к вечности». Девушка выразила надежду, что картина будет радовать ростовчан и ее не уничтожат. «Я стараюсь не для себя, я стараюсь для людей моего города», — написала Железняк.
«Спасибо моим секьюрити за то, что мне никто не мешал и работа состоялась», — добавила она.
Жителям города творческий проект ростовчанки понравился. Многие в комментариях поблагодарили художницу за подарок. «Как приятно видеть ваши творения! Супер!», — похвалила работу одна из подписчиц девушки. «С каждым приездом домой, наш город становится все лучше и лучше! Горжусь», — оставил комментарий еще один пользователь соцсети.