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Ростовской художнице понадобилась охрана, чтобы написать Мадонну в переулке Газетном

12 декабря 2020, 07:17
Фото: instagram.com/liande.art
Художнице Лиде Железняк потребовалась помощь «секьюрити», чтобы закончить лик Мадонны на стене одного из зданий в переулке Газетном, о своей работе она написала в Instagram.

По ее словам, писать картину на улице зимой оказалось непросто. Краски художницы при минусовой температуре превратились в кашу из льда.

Своей новой работе художница дала название «Прикасаясь к вечности». Девушка выразила надежду, что картина будет радовать ростовчан и ее не уничтожат. «Я стараюсь не для себя, я стараюсь для людей моего города», — написала Железняк.

«Спасибо моим секьюрити за то, что мне никто не мешал и работа состоялась», — добавила она.

Жителям города творческий проект ростовчанки понравился. Многие в комментариях поблагодарили художницу за подарок. «Как приятно видеть ваши творения! Супер!», — похвалила работу одна из подписчиц девушки. «С каждым приездом домой, наш город становится все лучше и лучше! Горжусь», — оставил комментарий еще один пользователь соцсети.

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