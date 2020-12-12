Сотни домов будут обесточены в Ростове на следующей неделе

В понедельник света не будет на улицах 26 июня, Лесозащитная, Печорская, Арефьева, Двинская, Борковского, Победы, Щевцовой, Лесозащитная, Невская, 1-я Грамши, 2-я Грамши. Также это коснется переулков Булановский, Гудермесский, Ермака, Народный, Самошкина.