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Сотни домов будут обесточены в Ростове на следующей неделе

12 декабря 2020, 14:36
Фото: pixabay
Массовые отключения электричества запланированы в Ростове-на-Дону на следующей неделе, они затронут сотни домов, проинформировали в «Донэнерго».

В понедельник света не будет на улицах 26 июня, Лесозащитная, Печорская, Арефьева, Двинская, Борковского, Победы, Щевцовой, Лесозащитная, Невская, 1-я Грамши, 2-я Грамши. Также это коснется переулков Булановский, Гудермесский, Ермака, Народный, Самошкина.

Во вторник ограничения будут действовать по улицам Козлова, Нефедова, Зенитчиков, Гвардейский, Козлова, Коровкина, Дранко, 16-я улица, Нефедова. Света не будет на улицах Богачева, Кузнечная, Магнитогорская, Портовая Судостроительная.

В среду свет отключат на улицах Добровольского, Комарова, Королева, 20 линия. В четверг обесточат площадь Свободы и улицу Закруткина.

В пятницу электричества не будет на улицах Гастелло, Днепростроевская, Перекопская, Портовая. Это затронет переулки Булановский, Гудермесский, Ермака, Народный, Самошкина.

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