В число самых грязных рек России попал Дон

«Загрязнение неравномерно, но местами содержание нефтепродуктов превышено в 8 раз, меди — в 11, железа — в 7,5, фосфатов — в 4, нитритного азота — в 5 раз», — цитирует ведомство «Огонек».
Главным источником загрязнения является река Северский Донец, которая протекает по территории Донбасса и впадает в Дон. В итоге в воде реки находят азот и фенол, медь и железо, а в нижнем течении содержание нефтепродуктов превышает допустимое в несколько раз.
Самая тяжелая ситуация по загрязнению нефтепродуктами, более 10 граммов на килограмм, наблюдается в Темернике, реабилитация которого является одной их главных задач властей.
Также в десяток самых грязных российских рек вошли Колыма, Урал, Северная Двина, Терек, Енисей, Днепр, Волга, Амур и Обь.
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