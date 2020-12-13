Втрое выросли затраты на охрану стадиона «Ростов-Арена» в 2021 году

Posted 13 декабря 2020, 07:32
Published 13 декабря 2020, 07:32
Modified 1 октября, 15:24
Updated 1 октября, 15:24
Конкурс на оказание услуг по охране и обеспечению безопасности объекта — стадион «Ростов-Арена» объявила Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону. Максимальная стоимость контракта составляет 43,36 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 декабря, в этот же день подведут итоги и выберут победителя.
Напомним, что в 2020 году на услуги охраны инфраструктуры стадиона потратили 13,8 миллиона рублей. При этом на портале госзакупок не раскрывается информация об участниках аукциона, известно только лишь то, что заявки на него подавали две компании.
Ранее стало известно о том, что на уборку и содержание стадиона «Ростов-Арена» планируется в 2021 году потратить 31,2 миллиона рублей.