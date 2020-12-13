rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря 2020, 07:32

Published 13 декабря 2020, 07:32

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Втрое выросли затраты на охрану стадиона «Ростов-Арена» в 2021 году

13 декабря 2020, 07:32
На услуги охраны стадиона «Ростов-Арена» планируется потратить в 2021 году более 43 миллионов рублей, говорится в документах на сайте госзакупок.

Конкурс на оказание услуг по охране и обеспечению безопасности объекта — стадион «Ростов-Арена» объявила Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону. Максимальная стоимость контракта составляет 43,36 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 декабря, в этот же день подведут итоги и выберут победителя.

Напомним, что в 2020 году на услуги охраны инфраструктуры стадиона потратили 13,8 миллиона рублей. При этом на портале госзакупок не раскрывается информация об участниках аукциона, известно только лишь то, что заявки на него подавали две компании.

Ранее стало известно о том, что на уборку и содержание стадиона «Ростов-Арена» планируется в 2021 году потратить 31,2 миллиона рублей.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика