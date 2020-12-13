Втрое выросли затраты на охрану стадиона «Ростов-Арена» в 2021 году

Конкурс на оказание услуг по охране и обеспечению безопасности объекта — стадион «Ростов-Арена» объявила Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону. Максимальная стоимость контракта составляет 43,36 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 декабря, в этот же день подведут итоги и выберут победителя.