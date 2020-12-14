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Posted 14 декабря 2020, 08:20

Published 14 декабря 2020, 08:20

Modified 18 сентября 2022, 11:10

Updated 18 сентября 2022, 11:10

Движение закрыли на Петровской в Таганроге

Движение закрыли на Петровской в Таганроге

14 декабря 2020, 08:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Таганроге на две недели перекрыли движение на участке улицы Петровской, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 14 по 28 декабря, это касается участка от переулка Мечниковского до Антона Глушко. Кроме того, нельзя будет проехать от Антона Глушко до Итальянского с 28 декабря по 21 января.

Эти ограничения необходимы для проведения восстановительных работ на аварийном коллекторе. Для автобусов предусмотрены объездные пути.

Автобусы № 2, 3, 6, 19, 30, 56, 74 будут ездить от Петровской по переулку Мечниковскому и улице Фрунзе. Изменится также схема движения на маршруте № 17.

Ранее стало известно, что односторонним станет движение в Крыловском переулке в Ростове.

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