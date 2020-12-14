Движение закрыли на Петровской в Таганроге

Posted 14 декабря 2020, 08:20
Published 14 декабря 2020, 08:20
Modified 18 сентября 2022, 11:10
Updated 18 сентября 2022, 11:10
Ограничения будут действовать с 14 по 28 декабря, это касается участка от переулка Мечниковского до Антона Глушко. Кроме того, нельзя будет проехать от Антона Глушко до Итальянского с 28 декабря по 21 января.
Эти ограничения необходимы для проведения восстановительных работ на аварийном коллекторе. Для автобусов предусмотрены объездные пути.
Автобусы № 2, 3, 6, 19, 30, 56, 74 будут ездить от Петровской по переулку Мечниковскому и улице Фрунзе. Изменится также схема движения на маршруте № 17.