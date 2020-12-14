Взамен вырубленных деревьев в парке Островского в Ростове высадят почти 200 новых

После проведения работ по сносу в весенний посадочный период 2021 года будут выполнены компенсационные посадки в количестве 199 деревьев, соответствующих требованиям ГОСТа, на территории парка имени Островского. Это значит, что для посадки будут использованы саженцы высотой не менее 3,5 метра, диаметром ствола не менее 4,5 сантиметра.