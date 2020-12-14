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Взамен вырубленных деревьев в парке Островского в Ростове высадят почти 200 новых

14 декабря 2020, 08:08
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону взамен вырубленных 153 деревьев планируется посадить 199 новых, сообщили RostovGazeta в администрации парка.

В общей сложности, согласно разрешению, выданному ПКиО им Н. Островского, планируется снести 153 дерева и произвести обрезку еще 27 деревьев.

Работы по вырубке деревьев завершатся во вторник, 15 декабря. В настоящее время рабочие уже спилили 147 деревьев.

После проведения работ по сносу в весенний посадочный период 2021 года будут выполнены компенсационные посадки в количестве 199 деревьев, соответствующих требованиям ГОСТа, на территории парка имени Островского. Это значит, что для посадки будут использованы саженцы высотой не менее 3,5 метра, диаметром ствола не менее 4,5 сантиметра.

Ранее сообщалось, что в парке имени Островского планируют вырубить более 150 деревьев по заявлению РЖД.

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