Взамен вырубленных деревьев в парке Островского в Ростове высадят почти 200 новых

В общей сложности, согласно разрешению, выданному ПКиО им Н. Островского, планируется снести 153 дерева и произвести обрезку еще 27 деревьев.
Работы по вырубке деревьев завершатся во вторник, 15 декабря. В настоящее время рабочие уже спилили 147 деревьев.
После проведения работ по сносу в весенний посадочный период 2021 года будут выполнены компенсационные посадки в количестве 199 деревьев, соответствующих требованиям ГОСТа, на территории парка имени Островского. Это значит, что для посадки будут использованы саженцы высотой не менее 3,5 метра, диаметром ствола не менее 4,5 сантиметра.
Ранее сообщалось, что в парке имени Островского планируют вырубить более 150 деревьев по заявлению РЖД.