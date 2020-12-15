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Posted 15 декабря 2020, 14:51

Published 15 декабря 2020, 14:51

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Боевику банды Басаева вынесут приговор в Ростове 22 декабря

Боевику банды Басаева вынесут приговор в Ростове 22 декабря

15 декабря 2020, 14:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
22 декабря в Ростове-на-Дону огласят приговор боевику банды Шамиля Басаева, сообщили в Северо-Кавказском военном окружном суде.

По версии следствия, Аслан Даудов в 1995 году вступил в устойчивую вооруженную банду под руководством Шамиля Басаева и принимал непосредственное участие в нападениях, захвате и удержании заложников, терроризме, а также в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

В частности, Даудов был участником нападения на частные дома и организации преступлений в Буденновске Ставропольского края в 1995 году.

«Гособвинение запросило 13 лет и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

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