Боевику банды Басаева вынесут приговор в Ростове 22 декабря

Posted 15 декабря 2020, 14:51
Published 15 декабря 2020, 14:51
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
По версии следствия, Аслан Даудов в 1995 году вступил в устойчивую вооруженную банду под руководством Шамиля Басаева и принимал непосредственное участие в нападениях, захвате и удержании заложников, терроризме, а также в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.
В частности, Даудов был участником нападения на частные дома и организации преступлений в Буденновске Ставропольского края в 1995 году.
«Гособвинение запросило 13 лет и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.