Боевику банды Басаева вынесут приговор в Ростове 22 декабря

По версии следствия, Аслан Даудов в 1995 году вступил в устойчивую вооруженную банду под руководством Шамиля Басаева и принимал непосредственное участие в нападениях, захвате и удержании заложников, терроризме, а также в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.