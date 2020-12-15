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Голубев опроверг введение новых ограничений из-за коронавируса в Ростовской области

15 декабря 2020, 12:33
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг ужесточение ограничений по коронавирусу.

Как заявил глава региона в начале заседания оперативного штаба, в мессенджерах и соцсетях начали распространять сообщение, что заседание штаба уже провели и приняли решение о введении новых ограничений.

В частности, жителям области сообщили что с 28 декабря по 17 января область переходит в «режим онлайн», якобы закрываются офисы по работе с физлицами, спортобъекты, фитнес-залы, школы, кинотеатры, торговые центры и прочее.

Кроме того, распространители информации утверждали, что закроют все магазины, кроме продовольственных, парикмахерские, а в детские сады смогут ходить только те дети, у которых работают оба родителя.

Голубев назвал это сообщение фейком и призвал всех пользоваться только официальными источниками информации. «Прошу проинформировать об этом жителей области через различные источники информации незамедлительно», — сказал губернатор.

По словам губернатора, целью фейка является усиление социальной напряженности в области.

Ранее губернатор Ростовской области рассказал, в каком случае введет локдаун.

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