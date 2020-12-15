Голубев опроверг введение новых ограничений из-за коронавируса в Ростовской области

Как заявил глава региона в начале заседания оперативного штаба, в мессенджерах и соцсетях начали распространять сообщение, что заседание штаба уже провели и приняли решение о введении новых ограничений.
В частности, жителям области сообщили что с 28 декабря по 17 января область переходит в «режим онлайн», якобы закрываются офисы по работе с физлицами, спортобъекты, фитнес-залы, школы, кинотеатры, торговые центры и прочее.
Кроме того, распространители информации утверждали, что закроют все магазины, кроме продовольственных, парикмахерские, а в детские сады смогут ходить только те дети, у которых работают оба родителя.
Голубев назвал это сообщение фейком и призвал всех пользоваться только официальными источниками информации. «Прошу проинформировать об этом жителей области через различные источники информации незамедлительно», — сказал губернатор.
По словам губернатора, целью фейка является усиление социальной напряженности в области.