Суд над бывшим главным архитектором Ростова отложили из-за болезни адвоката

Posted 16 декабря 2020, 06:52
Published 16 декабря 2020, 06:52
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Заседание должно было состояться 14 декабря, но его пришлось отложить. Причиной стало отсутствие адвоката из-за болезни.
Стало известно, что теперь заседание пройдет 28 числа. Само уголовное дело было возбуждено еще в 2019 году.
Следствие уверяло, что по поручению Илюгина был незаконно построен дом. Подсудимый в течение всего процесса вину не признавал. В итоге он был оправдан, но прокуратура оказалась против и обжаловала решение.
Теперь дело передали на новое рассмотрение.