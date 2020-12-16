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Posted 16 декабря 2020, 06:52

Published 16 декабря 2020, 06:52

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Суд над бывшим главным архитектором Ростова отложили из-за болезни адвоката

Суд над бывшим главным архитектором Ростова отложили из-за болезни адвоката

16 декабря 2020, 06:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону отложили судебный процесс над бывшим главным архитектором города Романом Илюгиным, сообщает Ворошиловский районный суд.

Заседание должно было состояться 14 декабря, но его пришлось отложить. Причиной стало отсутствие адвоката из-за болезни.

Стало известно, что теперь заседание пройдет 28 числа. Само уголовное дело было возбуждено еще в 2019 году.

Следствие уверяло, что по поручению Илюгина был незаконно построен дом. Подсудимый в течение всего процесса вину не признавал. В итоге он был оправдан, но прокуратура оказалась против и обжаловала решение.

Теперь дело передали на новое рассмотрение.

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