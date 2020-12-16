Водитель-хам в Ростове выгнал из автобуса пассажирку

По словам ростовчанки, у водителя произошел с ней конфликт, после чего он начал ей хамить и оскорблять. Она добавила, что в результате ее выгнали из автобуса.
«Мало того, что транспорт не ходит в это время, так еще и выгоняют. На такси цены очень высокие в зависимости от времени и наличия машин», — заявила местная жительница.
Мнения у пользователей разделились. Одни заступились за женщину, другие — за водителя.
«Встань на место водителя, когда за день кого только не увидишь. Понимаю водителя и на его стороне», — написал один из местных жителей.
«Для Ростова это нормально, когда хамят в транспорте. У нас все не для людей, чтобы скучно не было», — прозвучало в комментариях.