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Водитель-хам в Ростове выгнал из автобуса пассажирку

16 декабря 2020, 07:54
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на хамство водителя, который выгнал ее из автобуса, сообщается в соцсети «ВКонтакте», в одной из городских групп.

По словам ростовчанки, у водителя произошел с ней конфликт, после чего он начал ей хамить и оскорблять. Она добавила, что в результате ее выгнали из автобуса.

«Мало того, что транспорт не ходит в это время, так еще и выгоняют. На такси цены очень высокие в зависимости от времени и наличия машин», — заявила местная жительница.

Мнения у пользователей разделились. Одни заступились за женщину, другие — за водителя.

«Встань на место водителя, когда за день кого только не увидишь. Понимаю водителя и на его стороне», — написал один из местных жителей.

«Для Ростова это нормально, когда хамят в транспорте. У нас все не для людей, чтобы скучно не было», — прозвучало в комментариях.

Ранее пациент пожаловался на разруху в горбольнице № 4 Ростова.

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