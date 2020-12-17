Для расчета адресной социальной помощи сохраняется 1,5 размер прожиточного минимума

Posted 17 декабря 2020, 15:43
Published 17 декабря 2020, 15:43
Modified 1 октября, 15:03
Updated 1 октября, 15:03
Право на помощь социального пособия получили с апреля 2020 года малоимущие семьи, которые имеют среднедушевой доход ниже 1,5 величины прожиточного минимума.
«Бюджет является сложным многогранным инструментом для решения вопросов развития региона и сохранения социальных обязательств перед гражданами. По всем вопросам значительный рост произошел в области здравоохранения, образования, социальной политики. Дополнительные финансовые ресурсы из федерального бюджета позволят нам решить поставленные и Президентом России, и губернатором задачи», — прокомментировал и. о. Председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председатель комитета по бюджету Андрей Харченко.
Кроме того, депутаты Заксобрания приняли поправки, которые индексируют социальные пособия по содержанию детей-сирот в приемных семьях и в семьях опекунов. Индексируется также выплата сиротам-студентам после достижения 18 лет. Выплаты увеличиваются на предполагаемый уровень инфляции и составят с 1 января 2021 года 10 958 рублей.