Для расчета адресной социальной помощи сохраняется 1,5 размер прожиточного минимума

Кроме того, депутаты Заксобрания приняли поправки, которые индексируют социальные пособия по содержанию детей-сирот в приемных семьях и в семьях опекунов. Индексируется также выплата сиротам-студентам после достижения 18 лет. Выплаты увеличиваются на предполагаемый уровень инфляции и составят с 1 января 2021 года 10 958 рублей.