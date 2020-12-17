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Posted 17 декабря 2020, 04:58

Published 17 декабря 2020, 04:58

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Стало известно, кто мог украсть оборудование из «самолета Судного дня» в Таганроге

17 декабря 2020, 04:58
Жители села Петрушино в Ростовской области могут быть причастны к крупной краже из «самолета Судного дня», пишет «Ерш.Таганрог».

По данным издания, поисками подозреваемых занимаются сотрудники полиции и ФСБ. Источник рассказал порталу, что фигуранты могут быть в селе Петрушино, так как из него можно напрямую попасть на проходную завода.

Однако каких-либо конкретных лиц, которые могут быть причастны к краже, не называется. Их разыскивают в рамкам возбужденного уголовного дела.

Напомним, что самолет доставили на территорию ТАНТК имени Бериева для проведения работ по модернизации. Неизвестные украли радиостанции, стоимость которых оценили в миллион рублей.

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