Стало известно, кто мог украсть оборудование из «самолета Судного дня» в Таганроге

Posted 17 декабря 2020, 04:58
Published 17 декабря 2020, 04:58
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
По данным издания, поисками подозреваемых занимаются сотрудники полиции и ФСБ. Источник рассказал порталу, что фигуранты могут быть в селе Петрушино, так как из него можно напрямую попасть на проходную завода.
Однако каких-либо конкретных лиц, которые могут быть причастны к краже, не называется. Их разыскивают в рамкам возбужденного уголовного дела.
Напомним, что самолет доставили на территорию ТАНТК имени Бериева для проведения работ по модернизации. Неизвестные украли радиостанции, стоимость которых оценили в миллион рублей.