Власти города пообещали жителям Суворовского подстанцию скорой помощи

По его информации, утверждён проект строительства в 2021 году на территории жилого массива Суворовский модульной подстанции скорой медицинской помощи. На ней будут дежурить 12 бригад врачей, которые смогут прибыть на вызов в течение нормативных 20 минут. Впрочем, учитывая развитую сеть внутриквартальных дорог, созданных застройщиком, можно прогнозировать, что это время может быть заметно сокращено.