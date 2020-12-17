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Posted 17 декабря 2020, 08:44

Published 17 декабря 2020, 08:44

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Власти города пообещали жителям Суворовского подстанцию скорой помощи

Власти города пообещали жителям Суворовского подстанцию скорой помощи

17 декабря 2020, 08:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом рассказал на своей странице в соцсетях депутат гордумы Вячеслав Камышный.

По его информации, утверждён проект строительства в 2021 году на территории жилого массива Суворовский модульной подстанции скорой медицинской помощи. На ней будут дежурить 12 бригад врачей, которые смогут прибыть на вызов в течение нормативных 20 минут. Впрочем, учитывая развитую сеть внутриквартальных дорог, созданных застройщиком, можно прогнозировать, что это время может быть заметно сокращено.

Стоимость строительства новой подстанции составляет 61 млн рублей, 21,8 млн из которых будут выделены из муниципального бюджета. Ожидается, что проект будет утверждён на заседании Думы 22 декабря 2020 года.

Напомним, детская и взрослая поликлиники в Суворовском открылись в феврале 2019 года, но их мощности не хватает для обслуживания всего населения. Городская администрация помимо станции скорой помощи, также обещает построить ещё одну поликлинику на 900 посещений в сутки.

#Общество#Новости
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