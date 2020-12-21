Три новости понедельника в Ростове про хулиганов с петардой и присоединение Донбасса

Взрыв в коляске
В выходные в ростове хулиганы выбросили из окна многоэтажки четыре петрады, одна из которых попала в коляску с шестимесячной девочкой.
Пара с ребенком гуляла во дворе, когда одна из петард повредила руку мужу, а вторая залетела в коляску с ребенком. В коляске петарда взорвалась, но девочка в этом момент закрыла глаза и не пострадала.
Родители вызвали полицию и написали заявление, участковый обошел все квартиры подъезда, из которого бросили петарды, но дверь открыла только одна женщина и сказала, что она никого из жильцов не знает.
Донбасс и Россия
В очередной раз о присоединении Донбасса к Ростовской области заговорил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин.
По словам Шерина, России необходимо включить ДНР и ЛНР в свой состав до того, как на территории Украины появятся силы НАТО, по этой причине он призвал президента РФ Владимира Путина присоединить Донбасс к Ростовской области.
Также депутат считает, что России необходимо разместить свои военные базы как можно ближе к границам США.
Поддержка уволенному редактору «Вперед»
В понедельник в правительстве Ростовской области сообщили, что первый заместитель губернатора Игорь Гуськов встретился с уволенным директором батайской газеты «Вперед» Еленой Пивоваровой. Стороны обсудили обстоятельства увольнения Пивоваровой и возможные пути решения проблемы.
За годы управления Пивоваровой газета оказалась в многомиллионных долгах, а штат раздутым. Всего в газете маленького города числилось 25 человек, многие из которых оказались «мертвыми душами».
О ситуации во время прямой линии с Владимиром Путиным рассказала батайская журналистка, которая считает, что Пивоварову уволили незаконно. В ответ президент обещал разобраться.