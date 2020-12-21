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Три новости понедельника в Ростове про хулиганов с петардой и присоединение Донбасса

21 декабря 2020, 16:34
Фото: katemangostar / freepik.com
В понедельник 21 декабря стало известно о выходке хулиганов в Ростове-на-Дону, бросивших петарду в коляску с младенцем, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Взрыв в коляске

В выходные в ростове хулиганы выбросили из окна многоэтажки четыре петрады, одна из которых попала в коляску с шестимесячной девочкой.

Пара с ребенком гуляла во дворе, когда одна из петард повредила руку мужу, а вторая залетела в коляску с ребенком. В коляске петарда взорвалась, но девочка в этом момент закрыла глаза и не пострадала.

Фото: pixabay.com

Родители вызвали полицию и написали заявление, участковый обошел все квартиры подъезда, из которого бросили петарды, но дверь открыла только одна женщина и сказала, что она никого из жильцов не знает.

Донбасс и Россия

В очередной раз о присоединении Донбасса к Ростовской области заговорил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин.

Фото: pravdnr.ru

По словам Шерина, России необходимо включить ДНР и ЛНР в свой состав до того, как на территории Украины появятся силы НАТО, по этой причине он призвал президента РФ Владимира Путина присоединить Донбасс к Ростовской области.

Также депутат считает, что России необходимо разместить свои военные базы как можно ближе к границам США.

Поддержка уволенному редактору «Вперед»

В понедельник в правительстве Ростовской области сообщили, что первый заместитель губернатора Игорь Гуськов встретился с уволенным директором батайской газеты «Вперед» Еленой Пивоваровой. Стороны обсудили обстоятельства увольнения Пивоваровой и возможные пути решения проблемы.

Елена Пивоварова
Фото: instagram.com / «Вперед»

За годы управления Пивоваровой газета оказалась в многомиллионных долгах, а штат раздутым. Всего в газете маленького города числилось 25 человек, многие из которых оказались «мертвыми душами».

О ситуации во время прямой линии с Владимиром Путиным рассказала батайская журналистка, которая считает, что Пивоварову уволили незаконно. В ответ президент обещал разобраться.

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