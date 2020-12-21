Женщина и ребенок пострадали в Ростовской области в перевернувшемся автомобиле

Авария произошла утром в понедельник, 21 декабря, около 07.40 мск на автодороге Ростов — Таганрог. Водитель автомобиля Mitsubishi Legnum, двигаясь в сторону Таганрога, не справился с управлением и съехал в правый резерв дороги. Автомобиль перевернулся.