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Posted 21 декабря 2020, 10:30

Published 21 декабря 2020, 10:30

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Женщина и ребенок пострадали в Ростовской области в перевернувшемся автомобиле

Женщина и ребенок пострадали в Ростовской области в перевернувшемся автомобиле

21 декабря 2020, 10:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Неклиновском районе Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадали 33-летняя женщина и восьмилетняя девочка, говорится в сообщении регионального УГИБДД.

Авария произошла утром в понедельник, 21 декабря, около 07.40 мск на автодороге Ростов — Таганрог. Водитель автомобиля Mitsubishi Legnum, двигаясь в сторону Таганрога, не справился с управлением и съехал в правый резерв дороги. Автомобиль перевернулся.

В результате аварии пострадала 33-летняя пассажирка автомобиля, ее экстренно госпитализировали.

Позже помощь врачей потребовалась и восьмилетней девочке. Она находилась на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности, благодаря чему удалось избежать более серьезных последствий.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за несоответствия скорости автомобиля конкретным условиям движения.

Ранее в Таганроге сбили женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

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