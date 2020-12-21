Женщина и ребенок пострадали в Ростовской области в перевернувшемся автомобиле

Posted 21 декабря 2020, 10:30
Published 21 декабря 2020, 10:30
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Авария произошла утром в понедельник, 21 декабря, около 07.40 мск на автодороге Ростов — Таганрог. Водитель автомобиля Mitsubishi Legnum, двигаясь в сторону Таганрога, не справился с управлением и съехал в правый резерв дороги. Автомобиль перевернулся.
В результате аварии пострадала 33-летняя пассажирка автомобиля, ее экстренно госпитализировали.
Позже помощь врачей потребовалась и восьмилетней девочке. Она находилась на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности, благодаря чему удалось избежать более серьезных последствий.
По предварительной версии, ДТП произошло из-за несоответствия скорости автомобиля конкретным условиям движения.