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Posted 22 декабря 2020, 08:34

Published 22 декабря 2020, 08:34

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Более 34 тысяч жителей Ростовской области могут остаться без света из-за долгов

Более 34 тысяч жителей Ростовской области могут остаться без света из-за долгов

22 декабря 2020, 08:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в январе могут отключить электричество 34 тысячам местных жителей из-за долгов, сообщили в администрации Таганрога.

Напомним, что с января перестанет действовать введенное правительством постановление. Сейчас местным жителям нельзя ограничивать коммунальные услуги и начислять пени. «Без электричества могут остаться клиенты, чья задолженность превышает норматив потребления в два раза. Всего их более 34 тысяч человек», — сказано в сообщении.

Общий размер долга достигает 381 миллиона рублей. Должников попросили внести оплату до 31 декабря.

Отмечается, что квитанции за декабрь поступят раньше обычного срока. Напомним, что жители Ростовской области задолжали за утилизацию бытовых отходов более 700 миллионов рублей.

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