Более 34 тысяч жителей Ростовской области могут остаться без света из-за долгов

Напомним, что с января перестанет действовать введенное правительством постановление. Сейчас местным жителям нельзя ограничивать коммунальные услуги и начислять пени. «Без электричества могут остаться клиенты, чья задолженность превышает норматив потребления в два раза. Всего их более 34 тысяч человек», — сказано в сообщении.