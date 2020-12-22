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Posted 22 декабря 2020, 06:54

Published 22 декабря 2020, 06:54

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Свыше 700 млн рублей достиг долг жителей Ростовской области за мусор

Свыше 700 млн рублей достиг долг жителей Ростовской области за мусор

22 декабря 2020, 06:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Ростовской области задолжали за утилизацию бытовых отходов более 700 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГК «Чистый город».

Из общей суммы 400 миллионов рублей должны жители Ростова, более 160 миллионов рублей — абоненты Волгодонского МЭОК и свыше 100 тысяч рублей — дончане, которых обслуживает Сальский МЭОК.

В Арбитражном суде Ростовской области находятся дела по более чем 850 компаниям-должникам, 466 дел на общую сумму в 35 миллионов рублей уже передали судебным приставам.

Ранее стало известно, что счета жителей Ростова за коммунальные услуги могут вырасти на 5,3%, при этом наибольший рост тарифов допускается за услуги по вывозу мусора до 5,4% или 448,82 рублей за кубический метр.

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