Свыше 700 млн рублей достиг долг жителей Ростовской области за мусор

Posted 22 декабря 2020, 06:54
Published 22 декабря 2020, 06:54
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Из общей суммы 400 миллионов рублей должны жители Ростова, более 160 миллионов рублей — абоненты Волгодонского МЭОК и свыше 100 тысяч рублей — дончане, которых обслуживает Сальский МЭОК.
В Арбитражном суде Ростовской области находятся дела по более чем 850 компаниям-должникам, 466 дел на общую сумму в 35 миллионов рублей уже передали судебным приставам.
Ранее стало известно, что счета жителей Ростова за коммунальные услуги могут вырасти на 5,3%, при этом наибольший рост тарифов допускается за услуги по вывозу мусора до 5,4% или 448,82 рублей за кубический метр.