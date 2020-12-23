Власти Ростова решили пока не передавать инвесторам парк «Дружба»

Posted 23 декабря 2020, 07:18
Published 23 декабря 2020, 07:18
Modified 1 октября, 14:41
Updated 1 октября, 14:41
Депутаты не стали изменять правила землепользования и застройки территории парка с Р1 (природа) на Р4 (культура и спорт). При изменении зоны разрешенного использования в парке инвестор получил бы возможность использовать объект по своему усмотрению — построить аквапарк и другие объекты рекреации.
Проект направили на доработку.
Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что парк «Дружба» начали готовить к передаче инвестору. Глава администрации заявил, что на благоустройство парка требуется порядка 300 миллионов рублей, которых у города просто нет.