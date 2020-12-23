Власти Ростова решили пока не передавать инвесторам парк «Дружба»

Депутаты не стали изменять правила землепользования и застройки территории парка с Р1 (природа) на Р4 (культура и спорт). При изменении зоны разрешенного использования в парке инвестор получил бы возможность использовать объект по своему усмотрению — построить аквапарк и другие объекты рекреации.