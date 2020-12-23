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Posted 23 декабря 2020, 07:18

Published 23 декабря 2020, 07:18

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Власти Ростова решили пока не передавать инвесторам парк «Дружба»

23 декабря 2020, 07:18
Депутаты городской Думы Ростова-на-Дону решили отложить решение вопроса об изменении зон разрешенного использования территории парка «Дружба».

Депутаты не стали изменять правила землепользования и застройки территории парка с Р1 (природа) на Р4 (культура и спорт). При изменении зоны разрешенного использования в парке инвестор получил бы возможность использовать объект по своему усмотрению — построить аквапарк и другие объекты рекреации.

Проект направили на доработку.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что парк «Дружба» начали готовить к передаче инвестору. Глава администрации заявил, что на благоустройство парка требуется порядка 300 миллионов рублей, которых у города просто нет.

#Общество#Новости
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