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Posted 24 декабря 2020, 09:01

Published 24 декабря 2020, 09:01

Modified 1 октября, 14:34

Updated 1 октября, 14:34

Более 40 городов Ростовской области не устояли перед коронавирусом

Более 40 городов Ростовской области не устояли перед коронавирусом

24 декабря 2020, 09:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в 44 городах и районах, заявили в областном правительстве.

Всего зарегистрировали 383 случая в Ростове, Таганроге, Батайске, Каменске-Шахтинском, Шахтах. Заразились также жители Белокалитвинского, Дубовского, Песчанокопского и Заветинского районов.

Скончались за это время 15 женщин и 9 мужчин, у них были хронические заболевания. Вылечить удалось 441 пациента.

«За весь период выявили 48930 случаев коронавируса, выздоровели 39634 человека. Жертвами инфекции оказались 1911 местных жителей», — сказано в сообщении.

Ранее коронавирусом заболел новый глава Минздрава Ростовской области.

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