Более 40 городов Ростовской области не устояли перед коронавирусом

Posted 24 декабря 2020, 09:01
Published 24 декабря 2020, 09:01
Modified 1 октября, 14:34
Updated 1 октября, 14:34
Всего зарегистрировали 383 случая в Ростове, Таганроге, Батайске, Каменске-Шахтинском, Шахтах. Заразились также жители Белокалитвинского, Дубовского, Песчанокопского и Заветинского районов.
Скончались за это время 15 женщин и 9 мужчин, у них были хронические заболевания. Вылечить удалось 441 пациента.
«За весь период выявили 48930 случаев коронавируса, выздоровели 39634 человека. Жертвами инфекции оказались 1911 местных жителей», — сказано в сообщении.