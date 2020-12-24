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«Россети» ввели в эксплуатацию четыре цифровые подстанции

24 декабря 2020, 14:19
Фото: rosseti.ru
Группа компаний «Россети» открыла цифровые подстанции сразу в четырех субъектах Российской Федерации. Речь идет о Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Краснодарском крае, а также Вологодской и Ленинградской областях. В целом проект обошелся в сумму порядка 2,2 миллиарда рублей.

Так, в Краснодарском крае, Вологодской и Ленинградской областях новые подстанции возводились с нуля. В ХМАО объект был полностью модернизирован. Там внедрили цифровые технологии. Церемония открытия подстанций прошла по видео-конференц-связи. В мероприятии приняли участие генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, а также представители регионов в лице Натальи Комаровой, Олега Кувшинникова, Александра Трембицкого и Сергея Харлашкина. Об этом информируют «Новые известия».

В Краснодарском крае построили подстанцию 110 кВ «Ангарская», мощностью 50 МВА. Объект запитает Краснодар. В результате надежность электроснабжения в северо-восточной части города-миллионника вырастет. В этой части мегаполиса живут свыше 320 000 граждан. Там находятся 240 социальных объектов, в их число входит клиническая больница. Подстанция 110 кВ «Ангарская» обошлась «Россетям» в более чем 720 миллионов рублей.

В Вологодской области введут в эксплуатацию подстанцию 35 кВ «Балатон», а в Ленинградской области — 110 кВ «Ясень». Вместе они вырабатывают мощность в 40 МВА. Объекты обеспечат энергоснабжение компрессорных станций «Бабаевская» и «Дивенская». Это поможет расширить системы газоснабжения в субъектах Российской Федерации и обеспечит подачу газа в газопровод «Северный поток-2». Цена проектов — 343 миллиона рублей и 580 миллионов рублей соответственно.

В ХМАО запущена обновленная подстанция 110 кВ «Ореховская». Ее мощность равна 32 МВА. Благодаря модернизации мощность объекта удалось увеличить вдвое. Дополнительные мощности увеличат надежность сетей. К «Ореховской» подключат новых пользователей. Холдинг вложил в данный проект 485 миллионов рублей.

Отметим, что все указанные выше подстанции возвели в рамках стратегии «Россетей» «Цифровая трансформация 2030». Главное оборудование, которое установили на объектах, имеет отечественное происхождение. Это снизит расходы на обслуживание подстанций.

Кроме того, новейшие технологии позволят в дистанционном режиме следить и контролировать функционирование всего комплекса подстанций. Обмен информацией перевели в «цифру». Такой подход дает возможность одновременно обрабатывать до 3500 сигналов.

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