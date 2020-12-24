«Россети» ввели в эксплуатацию четыре цифровые подстанции

Так, в Краснодарском крае, Вологодской и Ленинградской областях новые подстанции возводились с нуля. В ХМАО объект был полностью модернизирован. Там внедрили цифровые технологии. Церемония открытия подстанций прошла по видео-конференц-связи. В мероприятии приняли участие генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, а также представители регионов в лице Натальи Комаровой, Олега Кувшинникова, Александра Трембицкого и Сергея Харлашкина. Об этом информируют «Новые известия».