Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за гололеда

Posted 25 декабря 2020, 10:03
Published 25 декабря 2020, 10:03
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
В регионе объявили штормовое предупреждение, связанное с сильным гололедом. Погода испортится в пятницу в период с 17.00 мск до 20.00.
«Предупреждение распространяется и на субботу. Вместе с гололедом ожидаются сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также сильные гололедно-изморозевые отложения», — сказано в сообщении.
До этого жителям региона сообщали о заморозках. Ранее загорающий на снеге полуголый мужчина с вентилятором удивил ростовчан.