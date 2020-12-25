rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря 2020, 10:03

Published 25 декабря 2020, 10:03

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за гололеда

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за гололеда

25 декабря 2020, 10:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жителей Ростовской области просят учитывать изменения погоды, которые произойдут через несколько часов, сообщили в региональном УМЧС.

В регионе объявили штормовое предупреждение, связанное с сильным гололедом. Погода испортится в пятницу в период с 17.00 мск до 20.00.

«Предупреждение распространяется и на субботу. Вместе с гололедом ожидаются сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также сильные гололедно-изморозевые отложения», — сказано в сообщении.

До этого жителям региона сообщали о заморозках. Ранее загорающий на снеге полуголый мужчина с вентилятором удивил ростовчан.

Материалы по теме
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за непогодыШтормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за непогоды
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика