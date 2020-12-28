Девятибалльные пробки парализовали движение в Ростове

Posted 28 декабря 2020, 14:57
Published 28 декабря 2020, 14:57
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
К 17 часам сервис присвоил пробкам девять баллов из десяти. При этом многие после 18.00 поедут с работы домой, и ситуация может ухудшиться.
Сильно затруднен проезд на проспектах Ворошиловский, Театральный, Буденновский, Михаила Нагибина. Также это коснулось улиц Шаумяна, Социалистическая, Красноармейская, Текучева, Немировича-Данченко.
Транспортные проблемы есть на улицах Вавилова, Дачная, Зоологическая, Вятская, Троллейбусная. Добавим, что сейчас в городе идет борьба с гололедом.