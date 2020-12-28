rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря 2020, 14:57

Published 28 декабря 2020, 14:57

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

Девятибалльные пробки парализовали движение в Ростове

Девятибалльные пробки парализовали движение в Ростове

28 декабря 2020, 14:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону в понедельник вечером заторы на дорогах парализовали движение автомобилистов, говорится в сервисе «Яндекс.Карты».

К 17 часам сервис присвоил пробкам девять баллов из десяти. При этом многие после 18.00 поедут с работы домой, и ситуация может ухудшиться.

Сильно затруднен проезд на проспектах Ворошиловский, Театральный, Буденновский, Михаила Нагибина. Также это коснулось улиц Шаумяна, Социалистическая, Красноармейская, Текучева, Немировича-Данченко.

Транспортные проблемы есть на улицах Вавилова, Дачная, Зоологическая, Вятская, Троллейбусная. Добавим, что сейчас в городе идет борьба с гололедом.

Ранее жители Ростова попросили решить проблемы с пробками на Вавилова.

Материалы по теме
Движение закроют на Антона Глушко и Петровской в Таганроге
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика