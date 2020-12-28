Второе место в ЮФО заняла Ростовская область по числу безработных

Posted 28 декабря 2020, 11:06
Published 28 декабря 2020, 11:06
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
В Южном федеральном округе больше безработных только в Краснодарском крае, там их зарегистрировано 159,9 тысячи человек. Меньше всего безработных в Севастополе и Калмыкии, 10,3 и 12,7 тысячи человек соответственно.
Всего же в Ростовской области проживает более 2116,2 тысячи трудоспособных граждан возрастом старше 15 лет.
Напомним, в Ростовской области четверть безработных согласны пройти вакцинацию против коронавируса, чтобы безопасно ходить на работу.