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Posted 28 декабря 2020, 11:06

Published 28 декабря 2020, 11:06

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

Второе место в ЮФО заняла Ростовская область по числу безработных

Второе место в ЮФО заняла Ростовская область по числу безработных

28 декабря 2020, 11:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области по итогам ноября 2020 года числится 116,7 тысячи безработных, сообщил Росстат.

В Южном федеральном округе больше безработных только в Краснодарском крае, там их зарегистрировано 159,9 тысячи человек. Меньше всего безработных в Севастополе и Калмыкии, 10,3 и 12,7 тысячи человек соответственно.

Всего же в Ростовской области проживает более 2116,2 тысячи трудоспособных граждан возрастом старше 15 лет.

Напомним, в Ростовской области четверть безработных согласны пройти вакцинацию против коронавируса, чтобы безопасно ходить на работу.

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