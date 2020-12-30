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Posted 30 декабря 2020, 07:34

Published 30 декабря 2020, 07:34

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

Иностранец с лекарствами пытался прорваться в Ростовскую область

Иностранец с лекарствами пытался прорваться в Ростовскую область

30 декабря 2020, 07:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области на границе задержали гражданина Грузии, который незаконно пытался попасть в Россию, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.

У задержанного нашли сильнодействующий препарат «Прегабалин», его оборот ограничен в России. Он рассказал, что хотел попасть в РФ через Белоруссию, но ему отказали.

Тогда мужчина попробовал прорваться через населенный пункт Чертково. Для выяснения всех обстоятельств иностранца задержали на двое суток.

«Также завели дело об административном правонарушении. Рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности», — сказано в сообщении.

Ранее контрабанду сигарет на миллион рублей пресекли в Ростовской области.

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