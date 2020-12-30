Иностранец с лекарствами пытался прорваться в Ростовскую область

Posted 30 декабря 2020, 07:34
Published 30 декабря 2020, 07:34
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
У задержанного нашли сильнодействующий препарат «Прегабалин», его оборот ограничен в России. Он рассказал, что хотел попасть в РФ через Белоруссию, но ему отказали.
Тогда мужчина попробовал прорваться через населенный пункт Чертково. Для выяснения всех обстоятельств иностранца задержали на двое суток.
«Также завели дело об административном правонарушении. Рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности», — сказано в сообщении.