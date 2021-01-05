Проблемный дом в Батайске на 96 квартир достроят в 2021 году

Строительство многоэтажки в микрорайоне Северный массив остановили в 2009 году. Причиной стало отсутствие денег.
Всего в доме 96 квартир, из которых 70 необходимо передать обманутым дольщикам. Его готовность составляет 65%.
«На завершение работ потратят 268,7 миллиона рублей. Субсидию выделили из регионального бюджета», — прокомментировал глава Минстроя региона Сергей Куц.
Строительство должно завершиться в первом квартале текущего года. Напомним, что в регионе построят школу за 815 миллионов рублей.