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Проблемный дом в Батайске на 96 квартир достроят в 2021 году

5 января 2021, 07:59
Фото: donland.ru/
В Батайске в этом году сдадут в эксплуатацию многоквартирный дом, который считается проблемным, сообщили в правительстве Ростовской области.

Строительство многоэтажки в микрорайоне Северный массив остановили в 2009 году. Причиной стало отсутствие денег.

Всего в доме 96 квартир, из которых 70 необходимо передать обманутым дольщикам. Его готовность составляет 65%.

«На завершение работ потратят 268,7 миллиона рублей. Субсидию выделили из регионального бюджета», — прокомментировал глава Минстроя региона Сергей Куц.

Строительство должно завершиться в первом квартале текущего года. Напомним, что в регионе построят школу за 815 миллионов рублей.

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