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«Ты хоть иногда трезвеешь?»: Тарасова раскритиковали за пост о больных детях

5 января 2021, 07:04
Фото: tarasov23/instagram
Подписчикам футболиста Дмитрия Тарасова, который женат на ростовчанке Анастасии Костенко, не понравились его слова о помощи больным детям на фоне богатой жизни, говорится на его странице в Instagram.

Спортсмен разместил фото, на котором он держит свою супругу. В этот момент на ней была надета короткая рубашка.

«В рамках специальной акции волонтеры переоделись Дедами Морозами и Снегурочками и поздравили маленьких пациентов в больницах, поднявшись к каждому окну на подъемном кране», — говорится в подписи к снимку.

Пользователи в комментариях заявили, что нужно было показать на фотографии детей, а не Костенко. «А причем тут фото полуголой модели?», — поинтересовались пользователи.

«Дмитрий, находясь на Мальдивах, рассказывать про больных детей — это… Ты хоть иногда трезвеешь? И что за личности, которые устраивают вам такие вульгарные фотосессии? У вас растут девочки. Им и так придется несладко, а вы еще усугубляете», — прозвучало в комментариях.

Ранее Тарасов рассказал о планах на будущее после ухода из «Рубина».

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