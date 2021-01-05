«Ты хоть иногда трезвеешь?»: Тарасова раскритиковали за пост о больных детях

«Дмитрий, находясь на Мальдивах, рассказывать про больных детей — это… Ты хоть иногда трезвеешь? И что за личности, которые устраивают вам такие вульгарные фотосессии? У вас растут девочки. Им и так придется несладко, а вы еще усугубляете», — прозвучало в комментариях.