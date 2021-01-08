Улицы Советского района Ростова погрязли в несанкционированных свалках и мусоре

«За годы накопления образовался „многослойный пирог“ из листьев и мусора чуть ли не в человеческий рост. А что будет, если он загорится? Пожар перекинется на стоящие рядом гаражи, и, не дай бог, на жилые дома. Сейчас прошли дожди, вся эта куча гниет. А потепления мы ждем с ужасом. Внутри этой кучи промышляют крысы, да такие огромные, что детвора фотографировала их не выходя на улицу, с окон дома. А рядом детский сад, в него каждый день мимо этой свалки деток водят. И похожая ситуация на всех ближайших контейнерных площадках», — рассказывает Александр.