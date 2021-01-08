Улицы Советского района Ростова погрязли в несанкционированных свалках и мусоре

Posted 8 января 2021, 10:03
Published 8 января 2021, 10:03
Modified 21 февраля, 13:06
Updated 21 февраля, 13:06
Корреспондент RostovGazeta посетил контейнерные площадки на названных улицах, пообщался с жителями и попытался разобраться в ситуации.
Жители рассказали, что свалочный очаг возле контейнерной площадки рядом с домом на Каширской 6/1 накапливался долгое время. Сюда сгребали собранные листья, недобросовестные жители сверху накидывали мусор, и сверху снова забрасывали листьями.
«За годы накопления образовался „многослойный пирог“ из листьев и мусора чуть ли не в человеческий рост. А что будет, если он загорится? Пожар перекинется на стоящие рядом гаражи, и, не дай бог, на жилые дома. Сейчас прошли дожди, вся эта куча гниет. А потепления мы ждем с ужасом. Внутри этой кучи промышляют крысы, да такие огромные, что детвора фотографировала их не выходя на улицу, с окон дома. А рядом детский сад, в него каждый день мимо этой свалки деток водят. И похожая ситуация на всех ближайших контейнерных площадках», — рассказывает Александр.
Экскурс корреспондента RostovGazeta по контейнерным площадкам улиц Каширская и 2-я Краснодарская показал, что мусора и несанкционированных свалок действительно очень много.
Погрязшая в отходах контейнерная площадка обнаружена возле дома на ул. Каширская, 6.
«После того, как отсюда уехал автосалон „Модус“, тут никто не убирает. Раньше это был чистый палисадник, а теперь постоянно грязно. И когда сильный ветер — мусор разлетается по округе», — сообщает житель ул. Каширская 6, Константин.
Не лучше оказалась ситуация и возле дома на ул. 2-я Краснодарская 149/6.
«Это не из-за Нового года, тут всегда так. Непонятно одно: за что мы платим? Судя по количеству мусора, дворники здесь давно не работают, их просто нет, а коммуналка растет. Уже предупредили, что с этого года возросла плата за вывоз мусора, а кучи мусора кто-то собирается убирать? Куда идут наши деньги?», — недоумевает жительница дома на ул. 2-я Краснодарская 149/6.
С ней соглашается и сосед по подъезду.
«Только по телевизору слышно, как вокруг становится чище благодаря новой реформе обращения с отходами, но обещанную чистоту почему-то не видать», — добавляет он.
К беседе подключается прохожий, проживающий в соседнем доме. Он отмечает, что появление на утонувшей в мусоре контейнерной площадке специализированного контейнера для сбора энергосберегающих ламп, батареек и градусников, больше похоже на насмешку.
«Это, наверное для того, чтобы мы почувствовали, что на наши деньги что-то делается, что не зря платим. Вот раздельный сбор мусора якобы внедрили», — говорит он.
В округе офисов управляющих компаний домами на ул. Каширская и 2-я Краснодарская особый порядок тоже не был обнаружен.
Вопрос о том, что, несмотря на реализацию новой реформы по обращению в ТКО, Ростовская область продолжает утопать в мусоре, в прошлом году уже поднимали ростовские депутаты. Они отмечали, что реформа в Ростовской области не принесла должного результата. Депутаты КПРФ направили Михаилу Мишустину обращение, в котором просили помощи для решения ряда вопросов. Первый — по экологическому воспитанию поколений. Второй — по утилизации пластиковой тары, которая в природе разлагается тысячелетиями. И третий — о внедрении раздельного сбора мусора, для чего необходимо строительство перерабатывающих станций. Но на строительство таких объектов требуется порядка 5 млрд. рублей.
«На обращение мы получили ответ из Минприроды России о том, что у нас, оказывается, все уже есть. И детей в школе обучают экологическому воспитанию, и волонтеры помогают, а федеральные деньги нельзя тратить на строительство мусороперерабатывающих предприятий. Очень странно, что в федеральных структурах не хотят видеть одну из самых очевидных проблем. Сейчас мы готовим ответы по каждому пункту утверждений Минприроды РФ, приложим фотографии, чтобы было видно, какова в Ростовской области ситуация с мусором, и отправим вновь это обращение Мишустину», — сообщает лидер фракции КПРФ в Заксобрании Ростовской области Евгений Бессонов.
Ранее стало известно о повышении платы за вывоз мусора в Ростовской области.