Девятибалльные пробки сковали Ростов в первый рабочий день

Posted 11 января 2021, 06:06
Published 11 января 2021, 06:06
Modified 1 октября, 15:03
Updated 1 октября, 15:03
К утру пробкам присвоили девять баллов из десяти возможных. На карте показано несколько автоаварий, которые затрудняют проезд.
Усугубляет ситуацию и закрытие моста на улице Малиновского, из-за чего водителям приходится искать объездные пути. Ранее автолюбители предполагали, что возникнет такая ситуация.
Затруднен проезд на улицах Ларина, Шеболдаева, Красноармейской, проспектах Стачки, Михаила Нагибина, Буденновский, Шолохова. Проблемы есть на улицах Вавилова, Таганрогской, Особенной, Беляево, Добровольского.