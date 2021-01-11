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Ozon в Ростове пытается наладить поставки после серьезного сбоя под Новый год

11 января 2021, 11:35
Фото: pexels.com
В преддверии Нового года Ozon отменял заказы в Ростове, не справляясь с большим потоком интернет-покупателей, в числе не получивших товар оказался и корреспондент RostovGazeta.

В ноябре 2020 года отечественный маркетплейс Ozon выпустил на американскую биржу NASDAQ свои акции, планируя, по итогам IPO привлечь $990 миллионов, об этом 24 ноября сообщили «Ведомости». По данным издания, полученные средства компания планировала направить на развитие логистического направления. Накануне новогодних праздников доставка товаров из Ozon забуксовала: ее сроки срывались, или же вовсе товар не отправлялся покупателям.

«Приносим извинения. В связи с высокой загруженностью нашего склада в предновогодние дни происходит задержка при сбое заказов. На данный момент мы прилагаем все усилия для решения сложившейся ситуации», — сообщили отчаявшемуся ждать свой заказ корреспонденту RostovGazeta в техподдержке интернет-магазина.

В адрес онлайн-ритейлера в официальных группах в соцсетях массово поступали жалобы, в том числе и на то, что возврат средств, не по вине магазина, затягивался на несколько дней.

Консультанты телефонов «горячей линии» объясняли сбой в поставках большим количеством заказов в преддверии Нового года. «Сегодня все проблемы уже устранены», — подчеркнули на «горячей линии».

Официальный запрос RostovGazeta о причинах, вызвавших сбои в поставках, Ozon оставил без ответа, а в ходе телефонного разговора пресс-секретарь онлайн-ритейлера отказалась комментировать ситуацию, сославшись на занятость.

Напомним, что ранее серьезные проблемы с доставкой у Ozon в России подтвердил сотрудник компании.

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#Новости#Эксклюзив#Экономика
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