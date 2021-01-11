Ozon в Ростове пытается наладить поставки после серьезного сбоя под Новый год

В ноябре 2020 года отечественный маркетплейс Ozon выпустил на американскую биржу NASDAQ свои акции, планируя, по итогам IPO привлечь $990 миллионов, об этом 24 ноября сообщили «Ведомости». По данным издания, полученные средства компания планировала направить на развитие логистического направления. Накануне новогодних праздников доставка товаров из Ozon забуксовала: ее сроки срывались, или же вовсе товар не отправлялся покупателям.
«Приносим извинения. В связи с высокой загруженностью нашего склада в предновогодние дни происходит задержка при сбое заказов. На данный момент мы прилагаем все усилия для решения сложившейся ситуации», — сообщили отчаявшемуся ждать свой заказ корреспонденту RostovGazeta в техподдержке интернет-магазина.
В адрес онлайн-ритейлера в официальных группах в соцсетях массово поступали жалобы, в том числе и на то, что возврат средств, не по вине магазина, затягивался на несколько дней.
Консультанты телефонов «горячей линии» объясняли сбой в поставках большим количеством заказов в преддверии Нового года. «Сегодня все проблемы уже устранены», — подчеркнули на «горячей линии».
Официальный запрос RostovGazeta о причинах, вызвавших сбои в поставках, Ozon оставил без ответа, а в ходе телефонного разговора пресс-секретарь онлайн-ритейлера отказалась комментировать ситуацию, сославшись на занятость.