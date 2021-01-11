Ozon в Ростове пытается наладить поставки после серьезного сбоя под Новый год

В ноябре 2020 года отечественный маркетплейс Ozon выпустил на американскую биржу NASDAQ свои акции, планируя, по итогам IPO привлечь $990 миллионов, об этом 24 ноября сообщили «Ведомости». По данным издания, полученные средства компания планировала направить на развитие логистического направления. Накануне новогодних праздников доставка товаров из Ozon забуксовала: ее сроки срывались, или же вовсе товар не отправлялся покупателям.