Памятник врачам, лечившим от коронавируса, хотят поставить в Ростове

«Все мы осознали хрупкость и важность здоровья, беззащитность и уязвимость профессии врача. Несмотря ни на что, люди в белых халатах продолжают жертвовать своим здоровьем», — написала ростовчанка. Здесь речь идет и о врачах, лечивших от COVID-19. Местная жительница попросила поддержать ее инициативу.