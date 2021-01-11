Памятник врачам, лечившим от коронавируса, хотят поставить в Ростове

Posted 11 января 2021, 07:05
Published 11 января 2021, 07:05
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
Автор предлагает установить монумент на проспекте Семашко. Этот адрес она выбрала не случайно, так как Николай Семашко был врачом, одним из организаторов системы здравоохранения в СССР.
«Все мы осознали хрупкость и важность здоровья, беззащитность и уязвимость профессии врача. Несмотря ни на что, люди в белых халатах продолжают жертвовать своим здоровьем», — написала ростовчанка. Здесь речь идет и о врачах, лечивших от COVID-19. Местная жительница попросила поддержать ее инициативу.