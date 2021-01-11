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Posted 11 января 2021, 07:05

Published 11 января 2021, 07:05

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

Памятник врачам, лечившим от коронавируса, хотят поставить в Ростове

Памятник врачам, лечившим от коронавируса, хотят поставить в Ростове

11 января 2021, 07:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жительница Ростова-на-Дону выступила с инициативой установить памятникам врачам, говорится в сервисе «Активный ростовчанин».

Автор предлагает установить монумент на проспекте Семашко. Этот адрес она выбрала не случайно, так как Николай Семашко был врачом, одним из организаторов системы здравоохранения в СССР.

«Все мы осознали хрупкость и важность здоровья, беззащитность и уязвимость профессии врача. Несмотря ни на что, люди в белых халатах продолжают жертвовать своим здоровьем», — написала ростовчанка. Здесь речь идет и о врачах, лечивших от COVID-19. Местная жительница попросила поддержать ее инициативу.

Ранее памятник первокласснику в Ростове вошел в топ-100 необычных скульптур России.

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