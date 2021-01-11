Прокуратура проверит родителей подростка, погибшего при пожаре в Ростовской области

В хуторе Лихой 9 января в результате пожара в квартире многоквартирного дома на улице Пушкина пострадал парень 2003 года рождения. Подростка доставили в больницу, где от полученных множественных ожогов он скончался. По информации регионального ГУ МЧС, причиной пожара стало неаккуратное обращение с газовыми приборами.
«Организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями (законными представителями), а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, прокуратурой взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ранее в поселке Тарасовском Тарасовского района при пожаре в частном доме погиб мужчина 1970 года рождения.