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Прокуратура проверит родителей подростка, погибшего при пожаре в Ростовской области

11 января 2021, 11:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сотрудники прокуратуры проводят проверку в связи со смертью 17-летнего подростка от ожогов при пожаре в квартире в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы областной прокуратуры.

В хуторе Лихой 9 января в результате пожара в квартире многоквартирного дома на улице Пушкина пострадал парень 2003 года рождения. Подростка доставили в больницу, где от полученных множественных ожогов он скончался. По информации регионального ГУ МЧС, причиной пожара стало неаккуратное обращение с газовыми приборами.

«Организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями (законными представителями), а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, прокуратурой взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее в поселке Тарасовском Тарасовского района при пожаре в частном доме погиб мужчина 1970 года рождения.

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