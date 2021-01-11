Прокуратура проверит родителей подростка, погибшего при пожаре в Ростовской области

В хуторе Лихой 9 января в результате пожара в квартире многоквартирного дома на улице Пушкина пострадал парень 2003 года рождения. Подростка доставили в больницу, где от полученных множественных ожогов он скончался. По информации регионального ГУ МЧС, причиной пожара стало неаккуратное обращение с газовыми приборами.