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Жители Ростовской области могут определить, к какому спорту пригоден их ребенок

11 января 2021, 10:56
Фото: donland.ru
Бесплатное тестирование на пригодность к тому или иному спорту могут пройти в Ростовской области дети от шести до 12 лет, сообщили в региональном правительстве.

Федеральный проект «Стань чемпионом» стартовал в области в феврале 2019 года, за это время тестирование прошли уже свыше 3,5 тысячи детей.

Во время тестирования дети разминаются, отжимаются от пола, прыгают в высоту и длину, бросают мяч и выполняют много других упражнений. На основе результатов родители получают заключение-рекомендацию по выбору видов спорта для ребенка. «Многоэтапное тестирование позволяет определить выносливость, двигательную и силовую координацию, оценить гибкость тела, быстроту реакций ребенка», — сказано в сообщении.

Всего в России восемь центров для прохождения тестирования, один из них находится в Ростове.

Фото: donland.ru

Ранее в рамках национального проекта «Образование» Ростовская область получила 900 миллионов рублей на увеличение мест в школах.

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