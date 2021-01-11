Жители Ростовской области могут определить, к какому спорту пригоден их ребенок

Во время тестирования дети разминаются, отжимаются от пола, прыгают в высоту и длину, бросают мяч и выполняют много других упражнений. На основе результатов родители получают заключение-рекомендацию по выбору видов спорта для ребенка. «Многоэтапное тестирование позволяет определить выносливость, двигательную и силовую координацию, оценить гибкость тела, быстроту реакций ребенка», — сказано в сообщении.