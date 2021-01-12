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«А где же маски?»: ростовчанка Диброва зажгла на Рублевке в пандемию

12 января 2021, 07:49
Фото: instagram.com/polinadibrova
Подписчики модели Полины Дибровой из Ростова-на-Дону напомнили ей о масочном режиме после зажигательной вечеринки, сообщается на ее странице в Instagram.

Диброва разместила видео, на котором она танцует в помещении, где много людей. Она подписала, что праздник устроили на Рублевке. «Для того, чтобы веселиться от души, совершенно не нужны вспомогательные элементы — можно свое хорошее настроение воспитывать и без», — написала девушка.

Пользователи в комментариях поинтересовались, почему гости не носят маски. «А где же маски?», — спросили фолловеры. «Все красиво, но на улице ковид, какие гулянки? В Европе все закрыто, а в России все гуляют», — заявили подписчики.

Ранее Диброва пожаловалась на осеннюю хандру и выложила жаркие снимки.

#Желтые новости
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