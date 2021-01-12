«А где же маски?»: ростовчанка Диброва зажгла на Рублевке в пандемию

Диброва разместила видео, на котором она танцует в помещении, где много людей. Она подписала, что праздник устроили на Рублевке. «Для того, чтобы веселиться от души, совершенно не нужны вспомогательные элементы — можно свое хорошее настроение воспитывать и без», — написала девушка.
Пользователи в комментариях поинтересовались, почему гости не носят маски. «А где же маски?», — спросили фолловеры. «Все красиво, но на улице ковид, какие гулянки? В Европе все закрыто, а в России все гуляют», — заявили подписчики.