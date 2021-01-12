Более 50 человек в Ростовской области повторно заболели коронавирусом

Он отметил, что по предварительным данным, количество повторно заболевших коронавирусом в регионе составило более 50 человек. При этом повторные заражения выявили в 17 муниципалитетах.
«Возраст повторно заболевших составляет от 17 до 79 лет. Я говорю об этом для того, чтобы все понимали важность и необходимость соблюдения мер личной профилактики переболевшими и привитыми людьми», — подчеркнул глава Роспотребнадзора.
Напомним, что на 12 января в Ростовской области заболели 56349 человек, вылечились 46466 пациентов. Жертвами инфекции стали 2242 местных жителя.