Кальянная-рецидивист продолжала работать по ночам в Ростове, несмотря на штрафы

Так, в Ростове-на-Дону кальянная Amsterdam продолжала работать после 22.00, несмотря на запрет. Ранее в отношении индивидуального предпринимателя уже составлялся протокол об административном правонарушении за аналогичный проступок. Кроме того, курение кальянов осуществлялось в общественном месте, что также запрещено.