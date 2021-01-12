Кальянная-рецидивист продолжала работать по ночам в Ростове, несмотря на штрафы

Так, в Ростове-на-Дону кальянная Amsterdam продолжала работать после 22.00, несмотря на запрет. Ранее в отношении индивидуального предпринимателя уже составлялся протокол об административном правонарушении за аналогичный проступок. Кроме того, курение кальянов осуществлялось в общественном месте, что также запрещено.
Кроме того, в Азове и Азовском районе сотрудниками торгового объекта «RE.ФОРМА» и «ТАБАК» нарушался «масочный режим», а в Таганроге в объекте общественного питания Mybox в ТК «ПАРУС» сотрудником нарушался масочный режим, в сам торговый центр пускали посетителей без масок.
В общей сложности в 2021 году в Ростовской области провели 17 рейдов, в том числе и ночных, проверили 750 объектов потребрынка, возбудили 21 дело об административных правонарушениях.