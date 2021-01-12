Ларьки с шаурмой закрылись после проверок из-за крупного пожара в Ростове

Напомним, что в ночь на 7 января в микрорайоне Левенцовский в торговом павильоне «Шаурма» взорвался газовый баллон и начался сильный пожар. В результате происшествия пострадали три человека, один из которых позже умер в больнице.
По словам начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ростову-на-Дону Сергея Мордвиненко, рейды и проверки торговых объектов проводятся совместными межведомственными группами с участием представителей МЧС, сотрудников администрации города и полиции. На ряде объектов выявлены нарушения требований пожарной безопасности, о чем незамедлительно проинформированы органы власти и прокуратуры.
При этом несколько павильонов, где проверяющие выявили нарушения пожарной безопасности, закрылись добровольно до устранения недочетов.