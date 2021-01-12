Подробности вакцинации против коронавируса назвали в Ростовской области

Эта информация прозвучала на заседании, которое провел губернатор Василий Голубев. В данный момент прививки против COVID-19 получили 1,2 тысячи медиков.
В скором времени процедуру смогут пройти работники транспорта. Далее это коснется государственных и муниципальных служащих.
За последние два дня регион получил 7,1 тысячи доз, за все время поступили 11443 дозы вакцины. Сейчас готовятся резервные пункты для проведения вакцинации.
«Нужно использовать все возможности, чтобы любой желающий мог сделать прививку», — прокомментировал губернатор.
Стало известно, что в Ростовской области проверят все лаборатории, выполняющие тесты на коронавирус.