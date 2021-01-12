rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

После закрытия моста на Малиновского такси стало недоступно жителям западного Ростова

12 января 2021, 10:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
Таксисты предпочитают не принимать заказы на Западном в Ростове, никто не хочет терять весь день из-за одной поездки и лишиться дохода, сообщает RostovGazeta таксист Алексей.

Он рассказывает, что оплата проезда на такси сегодня рассчитывается не по факту километража, а по стоимости, которую считает программа.

«И когда такси находится с одной стороны моста, а заказ поступает совсем рядом, но с другой стороны моста, никто из таксистов не возьмет этот заказ. Ведь агрегаторы считают поездки по самому короткому пути, а для того, чтобы попасть на другой конец моста, придется объезжать. А объезжать далеко и дорого, объезды не закладываются в тариф», — сообщает Алексей.

Усугубляют проблему и штрафные санкции, которые вводят агрегаторы.

«Эти санкции не финансовые, а дисциплинарные. Агрегатор может снять машину с линии на какое-то время. Например, за то, что таксист отказывается от заказов, его рейтинг снижается», — поясняет собеседник.

По его словам, в самой сложной ситуации оказались жители западного микрорайона Ростова, которые работают в Таганроге или в Чалтыре. Их дорога теперь похожа на непреодолимый квест.

«Для тех, кто пользуется общественным транспортом, ситуация не лучше. О людях не позаботились вообще, даже не благоустроили тротуар для нормального прохода тех, кто пересаживается на мосту с одного маршрута на другой. Люди почти километр идут по грязи и бездорожью», — констатирует Алексей.

Напомним, что из-за рекордных пробок в Ростове депутат отправил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

Материалы по теме
Ростовчане пожаловались на рекордные пробки из-за закрытия моста на МалиновскогоПутина попросили спасти Ростов от пробок после закрытия моста на МалиновскогоЗакрытие моста на Малиновского в Ростове повысило популярность городской электрички
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00