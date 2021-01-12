После закрытия моста на Малиновского такси стало недоступно жителям западного Ростова

«И когда такси находится с одной стороны моста, а заказ поступает совсем рядом, но с другой стороны моста, никто из таксистов не возьмет этот заказ. Ведь агрегаторы считают поездки по самому короткому пути, а для того, чтобы попасть на другой конец моста, придется объезжать. А объезжать далеко и дорого, объезды не закладываются в тариф», — сообщает Алексей.