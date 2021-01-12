После закрытия моста на Малиновского такси стало недоступно жителям западного Ростова

Он рассказывает, что оплата проезда на такси сегодня рассчитывается не по факту километража, а по стоимости, которую считает программа.
«И когда такси находится с одной стороны моста, а заказ поступает совсем рядом, но с другой стороны моста, никто из таксистов не возьмет этот заказ. Ведь агрегаторы считают поездки по самому короткому пути, а для того, чтобы попасть на другой конец моста, придется объезжать. А объезжать далеко и дорого, объезды не закладываются в тариф», — сообщает Алексей.
Усугубляют проблему и штрафные санкции, которые вводят агрегаторы.
«Эти санкции не финансовые, а дисциплинарные. Агрегатор может снять машину с линии на какое-то время. Например, за то, что таксист отказывается от заказов, его рейтинг снижается», — поясняет собеседник.
По его словам, в самой сложной ситуации оказались жители западного микрорайона Ростова, которые работают в Таганроге или в Чалтыре. Их дорога теперь похожа на непреодолимый квест.
«Для тех, кто пользуется общественным транспортом, ситуация не лучше. О людях не позаботились вообще, даже не благоустроили тротуар для нормального прохода тех, кто пересаживается на мосту с одного маршрута на другой. Люди почти километр идут по грязи и бездорожью», — констатирует Алексей.
Напомним, что из-за рекордных пробок в Ростове депутат отправил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под личный контроль.