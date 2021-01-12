Путина попросили спасти Ростов от пробок после закрытия моста на Малиновского

Напомним, что в Ростове из-за закрытия моста на улице Малиновского начались серьезные заторы на дорогах. Люди добираются на работу по несколько часов.
Ранее Федяев обращался в Генпрокуратуру из-за того, что не был введен в эксплуатацию мост-дублер. По его словам, работы финансируют в рамках нацпроекта, поэтому огласка ситуации должна быть на федеральном уровне.
«Я направил депутатское обращение в адрес Путина, в котором попросил взять ситуацию под личный контроль. К решению этого вопроса нужно привлечь министра транспорта РФ», — считает депутат.