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Региональный оператор отсудил у церкви в Ростове 9 тыс рублей

12 января 2021, 12:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону региональному оператору по обращению с ТКО удалось взыскать деньги с религиозной организации, сообщает Арбитражный суд региона.

Ответчиком оказалась Местная религиозная организация православный приход Храма преполовения пятидесятницы Ростова-на-Дону. В суд обратилась «Группа компаний «Чистый город» из-за долга по договору.

«Всего организация потребовала взыскать 8,3 тысячи рублей долга. Он образовался в период с мая по октябрь 2020 года», — говорится в документах.

Суд удовлетворил требования, а также обязал религиозную организацию оплатить госпошлину в размере одной тысячи рублей. Ранее с бывшего гендиректора «Донского золота» взыскали 218 миллиона рублей.

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