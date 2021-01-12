Региональный оператор отсудил у церкви в Ростове 9 тыс рублей

Ответчиком оказалась Местная религиозная организация православный приход Храма преполовения пятидесятницы Ростова-на-Дону. В суд обратилась «Группа компаний «Чистый город» из-за долга по договору.
«Всего организация потребовала взыскать 8,3 тысячи рублей долга. Он образовался в период с мая по октябрь 2020 года», — говорится в документах.
Суд удовлетворил требования, а также обязал религиозную организацию оплатить госпошлину в размере одной тысячи рублей. Ранее с бывшего гендиректора «Донского золота» взыскали 218 миллиона рублей.