Ростовчанке с тяжелой формой COVID-19 отказали в госпитализации в горбольнице № 4

«Меня отвезли в четвертую городскую больницу. Там в приемном отделении врач лет 20-25 поинтересовалась, зачем я хочу госпитализироваться к ним. Она измерила мне сатурацию и сказала, все не так и плохо. Затем спросила про температуру, и пила ли я антибиотики, — сообщает Ирина Фомина. — На руках у меня не было никаких анализов. Мазки на COVID-19 еще были не готовы. Я спросила, могу ли сделать КТ или хотя бы рентген, чтобы понимать, насколько все опасно. Врач сказала, что КТ и рентген будут работать только с 11 января, потому что нет врачей. Она сама дежурит на несколько этажей и поэтому мне нет смысла оставаться в больнице».