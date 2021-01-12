Ростовчанке с тяжелой формой COVID-19 отказали в госпитализации в горбольнице № 4

Она рассказывает, что после десятидневного недомогания 30 декабря ее состояние здоровья резко ухудшилось. Участковый врач, увидев плохой показатель насыщения крови кислородом, написал направление на госпитализацию по скорой. Скорую помощь ожидали десять часов.
«Меня отвезли в четвертую городскую больницу. Там в приемном отделении врач лет 20-25 поинтересовалась, зачем я хочу госпитализироваться к ним. Она измерила мне сатурацию и сказала, все не так и плохо. Затем спросила про температуру, и пила ли я антибиотики, — сообщает Ирина Фомина. — На руках у меня не было никаких анализов. Мазки на COVID-19 еще были не готовы. Я спросила, могу ли сделать КТ или хотя бы рентген, чтобы понимать, насколько все опасно. Врач сказала, что КТ и рентген будут работать только с 11 января, потому что нет врачей. Она сама дежурит на несколько этажей и поэтому мне нет смысла оставаться в больнице».
Фомина добавляет, что ей выписали лист с лекарствами. На нем с одной стороны было написано о том, что в острой госпитализации она не нуждается, а на другой — ее отказ от госпитализации, направление на которую, выписанное участковым врачом, забрали.
«Затем начался трехсуточный поиск выписанных лекарств по аптекам. И если антибиотики нашли, то гормональный препарат, который надо было срочно колоть, оказался в большом дефиците. Муж обращался ко всем друзьям, и в итоге они нашли, у кого был необходимый препарат. Ночью друзья поехали к бывшему министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Юрьевне Быковской. И она отдала свою упаковку», — вспоминает руководитель пресс-службы.
С 31 декабря по 5 января Ирина Фомина боролась дома с температурой, наивно полагая, что если она спадет, то пневмония пойдет на спад. Именно так объяснила течение болезни врач горбольницы № 4.
«Но 7 января я стала сильно задыхаться. 8-го снова вызвали врача на дом, и она в ужасе от того, что я до сих пор не в больнице, выдала снова направление на госпитализацию. Но теперь уже мы не собирались в четвертую, и знали, что для того чтобы попасть в ковидный госпиталь горбольницы № 20, нужны результаты КТ, потому, что мазок на COVID-19 у меня был отрицательным», — добавляет Фомина.
КТ удалось сделать вечером 8 января. Анализ показал 90% поражения легких. Фомина была госпитализирована в ковидный госпиталь горбольницы № 20.