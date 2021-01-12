Ростовский депутат объяснила, почему в Ростове образовался коллапс на дорогах

«Сейчас в городе происходит коллапс: парализовано движение на Королева, на Военведе, на Змеевке, на повороте в Чалтырь. Мы проанализировали проблему в Ассоциации перевозчиков и пришли к выводу. Это произошло из-за того, что ремонту моста не предшествовала должная подготовка. Ситуация не продумана. Не построен за предыдущие годы мост-дублер. Не сделаны подходы к мосту, не определены ближайшие маршруты объезда через переулки и улицы, не организованы выделенные полосы. Ведь можно было бы сделать проезд с односторонним или реверсивным движением. К тому же и мост можно было бы оставить пешеходным. То есть сделать непрерывные маршруты автобуса, которые подвозили бы людей к мосту с одного конца, люди переходили бы по мосту и пересаживались на другой маршрут», — делится мнением Наталья Оськина.