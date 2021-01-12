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Ростовский депутат объяснила, почему в Ростове образовался коллапс на дорогах

12 января 2021, 12:29
Фото: vk.com/natarostov
Отсутствие подготовительной работы перед ремонтом моста привело к тому, что весь Ростов встал в пробках, сообщает RostovGazeta депутат КПРФ, член Ассоциаций перевозчиков в ЮФО Наталья Оськина.

По ее словам, внезапно и без специальной подготовки нельзя было начинать ремонт и закрывать такой серьезной объект городской транспортной инфраструктуры, как мост на Малиновского.

«Сейчас в городе происходит коллапс: парализовано движение на Королева, на Военведе, на Змеевке, на повороте в Чалтырь. Мы проанализировали проблему в Ассоциации перевозчиков и пришли к выводу. Это произошло из-за того, что ремонту моста не предшествовала должная подготовка. Ситуация не продумана. Не построен за предыдущие годы мост-дублер. Не сделаны подходы к мосту, не определены ближайшие маршруты объезда через переулки и улицы, не организованы выделенные полосы. Ведь можно было бы сделать проезд с односторонним или реверсивным движением. К тому же и мост можно было бы оставить пешеходным. То есть сделать непрерывные маршруты автобуса, которые подвозили бы людей к мосту с одного конца, люди переходили бы по мосту и пересаживались на другой маршрут», — делится мнением Наталья Оськина.

Фото: donland.ru

Она отмечает, то подобные вопросы были хорошо и заранее продуманы в Нефтеюганске при ремонте моста.

«Там были введены на авральный режим специальные карты для бесплатного проезда граждан на общественном транспорте. А у нас, несмотря на обещания бесплатного проезда, на втором автобусе одного маршрута, на практике это забуксовало. Потому что людей очень много, автобусов не хватает, и в этой давке невозможно пользоваться проездным билетом», — сообщает Наталья Оськина.

Депутат добавляет, что в сложной ситуации оказались и водители большегрузых автомобилей, которые должны провести 2-3 выгрузки внутри города по сетевым магазинам. Они пытаются безуспешно проехать по Вавилова.

«Их останавливают сотрудники ДПС, поясняя, что проезд невозможен. После остановки, они не могут продолжать движение, поскольку сложно развернуться и изменить маршрут, тем более при постоянном, огромном потоке движущихся машин. В результате, с одной стороны они оказываются в ловушке, а с другой, создают новое препятствие для движения, — говорит Оськина.

Фото: гибдд.рф/r/61

Она добавляет, что эти проблемы, конечно же, со временем придется решать. Но пока ситуация в городе очень напряженная.

Ранее стало известно, что из-за ремонта моста на Малиновского изменили работу светофоров.

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